Champions League: Servette Chênois verliert gegen den VfL Wolfsburg

Besonders der erste Treffer in der 21. Minute war kurios. Roord zog an der Strafraumgrenze ab, doch der Ball wurde abgefälscht und landete vor den Füssen von Wassmuth. Diese zögerte nicht lange und haute die Kugel in Richtung Tor. Doch Felber grätschte dazwischen, der Ball sprang an den linken Pfosten. Und dann folgte das Absurde. Servette-Torhüterin Inês Pereira wollte sich den Ball schnappen, doch sie hielt ihn nicht fest. Und so sprang er von ihrem Fuss über die Torlinie. Da sah die 22-Jährige überhaupt nicht gut aus. «Das nennt man mal ein richtiges Kack-Tor», resümierte der Dazn-Kommentator.