Künstler seilen sich von Brücke ab : Ein «Riss im Fundament» ziert die Berner Kirchenfeldbrücke

Seit kurzem ziert ein dunkler «Riss» die Kirchenfeldbrücke in Bern. Dabei handelt es sich um ein illegal angebrachtes Kunstwerk. Die Urheber nennen sich «Fachstelle für öffentliche Irritationen und Intervention».

Doch wie gelangte das Bild auf den Brückenpfeiler? Hat sich jemand von der Kirchenfeldbrücke abgeseilt, um den Riss aufzumalen? «Wie auch immer die Vorgehensweise war: Kletterpartien an den Berner Hochbrücken sind verantwortungslos, die Kletterinnen und Kletterer gefährden sich und unter Umständen auch Dritte», sagt Christoph Bussard vom Tiefbauamt Bern. Am vergangenen Donnerstag sei der aufgemalte Riss von Mitarbeitern entdeckt worden. «Eine Strafanzeige wegen Sachbeschädigung wird geprüft», so Bussard. Dass das Bild bleibt, ist für das Tiefbauamt keine Option. Das Bild werde voraussichtlich am 2. Dezember entfernt.