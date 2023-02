Schwierige Aufgabe : Stimmvolk soll wählen – obwohl es keine Kandidierenden gibt

Am 12. März soll die Stimmbevölkerung des Zürcher Bezirks Bülach eine Staatsanwältin oder einen Staatsanwalt wählen. Obwohl es keine Kandidierenden gibt, liegt ein Wahlzettel in den Couverts.

Im Zürcher Bezirk Bülach sorgt ein rosafarbener Wahlzettel für Ratlosigkeit. Die Stimmbevölkerung wird dazu aufgerufen, eine Staatsanwältin oder einen Staatsanwalt zu wählen. Für die Wahl vom 12. März gibt es jedoch keine Kandidierenden, demzufolge fehlt auch ein Wahlvorschlag, wie der «Zürcher Unterländer» berichtet. Ein pensionierter Richter habe sich deswegen an die Zeitung gewandt und gefragt: «Was macht nun der pflichtbewusste Stimmbürger?» Ein anderer Leser habe die Vermutung geäussert, dass beim Abpacken der Wahlunterlagen etwas vergessen gegangen sei könnte.



Die Bülacher Statthalterin Karin Müller-Wettstein bezeichnet die Situation als «in der Tat aussergewöhnlich». Aufgrund des Rücktritts eines Staatsanwalts sei der Bezirksrat Bülach von der Oberstaatsanwaltschaft des Kantons angewiesen worden, eine Ersatzwahl durchzuführen.



Das Wahlverfahren sei also gesetzlich geregelt. Bis 30. November vergangenen Jahres sei die Aufforderung zum Einreichen von Wahlvorschlägen öffentlich publiziert worden. Weil sich niemand gemeldet habe, habe es eine zweite Ausschreibung gegeben. Wäre ein Vorschlag eingegangen, so wäre es zu einer stillen Wahl gekommen. Doch erneut habe sich niemand gemeldet. In einem solchen Fall werde laut der Statthalterin ein leerer Wahlzettel verwendet.