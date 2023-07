10-Punkte-Plan schockiert Eltern: Ein Spezialraum für Doktorspiele in der Kita – gehts noch?

1 / 3 Doktorspiele gehören bei Kleinkindern dazu. Daher wollte eine Kita in Hannover eigens dafür einen Raum einrichten. IMAGO Die Pädagogen erstellten für den geplanten «Körper-Erkundungsraum» einen 10-Punkte-Plan. Twitter Dieser sorgte allerdings bei den Eltern der Kita-Kinder für Entsetzen und Widerstand. IMAGO

Darum gehts Einem Medienbericht zufolge sei in einer Kita in Hannover ein «Körper-Erkundungsraum» für «sexuelle Spiele» geplant gewesen.

Die Kita schickte den Eltern im Vorfeld einen 10-Punkte-Plan.

Die betroffenen Eltern sind schockiert ab dem Vorhaben und dem 10-Punkte-Plan.

Mittlerweile wurde das Vorhaben vom Kultusministerium gestoppt.

In Kinderkrippen wird nicht nur gebastelt und gemalt, sondern auch «gedökterlet». Da diese Doktorspiele an einer Kita in Hannover offenbar meist im Gebüsch oder in den Waschräumen stattfanden, plante die Arbeiterwohlfahrt (AWO) in der Region Hannover laut Bild.de einen «Körper-Erkundungsraum» einzurichten.

Dabei hätten die Pädagogen in zehn Regeln festgelegt, wie die Kinder sich selbst und andere Kinder «streicheln und untersuchen» können. Ebendieser Plan sorgte bei den Eltern für Entsetzen.

Ein Vater eines Kita-Kindes schrieb gemäss Bild.de in der Chatgruppe: «Das ist mit Abstand das Widerlichste, was ich je gelesen habe». Und ein anderer äusserte sich gegenüber Bild.de: «Ich finde das ganz schlimm. Meine Tochter ist fünf Jahre alt. Ich möchte nicht, dass sie von Jungs begrapscht wird. Ich habe noch ein anderes Kind in einer anderen Kita. Da gibt es so etwas nicht.»

Das Kulturministerium in Niedersachsen hätte das Landesjugendamt eingeschalten. Eine Ministeriumssprecherin beteuerte gegenüber Bild.de: «Ende Mai hat das Landesjugendamt schliesslich dem Kultusministerium berichtet, dass das pädagogische Konzept der Körpererkundungsräume in den AWO-Kitas so keinen Bestand haben kann und hierdurch Kindeswohl in Gefahr ist.» Zudem werde das Vorhaben gestoppt und das pädagogische Konzept der AWO Kitas in Hannover per sofort überarbeitet.

Gemäss Bild. de wies AWO die Vorwürfe von sich beziehungsweise sieht die Kita in der alleinigen Verantwortung, da solche Erkundungsräume keinesfalls vorgesehen waren.