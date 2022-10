Reaktionen nach Rücktritt: «Ihre eigene Partei hat Liz Truss den Wölfen zum Frass vorgeworfen»

Nach nur sechs Wochen im Amt hat die britische Premierministerin Liz Truss am Donnerstag ihren Rücktritt angekündigt.

Einige beklagen, dass die Menschen den Preis für das Chaos in der Regierung zu zahlen haben.

Die britische Premierministerin Liz Truss hat am Donnerstag nach nur sechs Wochen im Amt ihren Rücktritt angekündigt.

Die britische Premierministerin Liz Truss hat am Donnerstag ihren Rücktritt angekündigt. Sie könne den Auftrag, für den sie gewählt worden sei, nicht erfüllen und habe ihre Entscheidung König Charles III. mitgeteilt, sagte Truss an einer Pressekonferenz. Sie bleibe im Amt, bis ein Nachfolger feststehe.

Einige Sektoren der britischen Gesellschaft feiern den Abgang der Regierungschefin. Die Organisation «Enough is Enough», die gegen die Lebenskostenkrise kämpft, schreibt auf Twitter, mit Truss’ Rücktritt seien die Probleme der Briten noch lange nicht gelöst. «Die Sparmassnahmen müssen verschwinden. Die Armutslöhne müssen weg. Die Warteschlangen vor der Essensausgabe müssen verschwinden. Kalte Wohnungen im Winter müssen verschwinden. Ein neuer Anzug in der Downing Street bedeutet nichts für unser Volk.» Die Organisation fordert, dass die Personen, «die die Gesellschaft zerstört haben, sie wieder in Ordnung bringen. Oder gehen Sie sonst aus dem Weg.»