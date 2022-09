Wouter Burger«Ein Sch***-Tag» – beim FCB liegen die Nerven nach Katastrophen-Spiel blank

Eigentlich wäre es angerichtet gewesen. Vor einer Woche deklassierte der FC Basel in Sachen Leistung, Wille und Torgefährlichkeit den Erzrivalen aus Zürich mit 4:2 . Der FCZ hatte keine Chance, die Basler überzeugten dagegen. Nach dem Erfolg war die Freude über den ersten Saisonsieg riesig, Spieler und Trainer waren sich sicher, dass das der Befreiungsschlag war. Doch dann kam der Samstagabend – und damit die Ernüchterung und das Elend.

So verlor Rotblau nach einer teils katastrophalen Leistung gegen Sion mit 1:2 . Von Anfang an pennten die Basler, schienen nicht richtig im Wallis angekommen zu sein. Erst nach dem Gegentor wachte der FCB ein wenig auf, das nützte aber nichts. Dies, weil Ex-FCB-Spieler Giovanni Sio Sion kurz vor Schluss zum Sieg schoss. Nach der Pleite lagen die Nerven bei Rotblau blank – vor allem bei Wouter Burger.

«Da gibt es nichts zu diskutieren»

Gegenüber blue setzte der 21-Jährige zur Wutrede an. Der Mittelfeldspieler meinte: «Die ersten Minuten rannten wir nur hinterher. Wir waren nicht bereit. Wenn wir den Ball hatten, verloren wir ihn wieder, kriegten die einfachsten Pässe nicht hin.» Und dann sei noch dieses Gegentor in der Nachspielzeit gekommen. Ein enttäuschter Burger weiter: «Das war ein Sch***-Tag für den FCB! Immer wenn wir einen Schwung erzeugen können, vermasseln wir es.» Ja, sie hätten sich für die Conference League qualifiziert, doch das reiche nicht.

Auch Coach Alex Frei war alles andere als zufrieden. Gegenüber der «BZ Basel» meinte er: «Sechs Spiele, sechs Punkte sind überhaupt nicht zufriedenstellend. Am Ende des Tages ist das ein absolut verdienter Sieg für Sion. Da gibt es nichts zu diskutieren.» Und damit liegt Frei richtig. Der Start in die neue Saison ist trotz Quali für die Conference League gründlich misslungen. Und abgesehen von den Partien gegen Zürich und Allschwil war die Auswertung der Torchancen von Rotblau auch mehr als dürftig.

FCB-Fans haben Hoffnung nicht aufgegeben

Damit steigt auch der Druck auf Alex Frei, auch wenn er noch sehr viel fester im Sattel sitzen dürfte als etwa sein Kollege Franco Foda. So forderte die Südkurve nach der FCZ-Niederlage gegen Lugano den Rausschmiss des Trainers . Das machen die Basler Fans noch nicht. Diese gehen eher mit der Mannschaft hart ins Gericht und weniger mit dem Trainer. Auch sind Durchhalteparolen zu hören à la: «Der FCB kann noch immer aus eigener Kraft Meister werden.»

Dass das aber passiert, muss sich bei Rotblau schleunigst was ändern. Nun folgen zwei Heimspiele, zunächst am Donnerstag gegen den FC Pyunik, zum Auftakt der Conference-League-Gruppenphase, dann am Sonntag gegen die Grasshoppers. Man darf gespannt sein, ob der FCB aus dem Elend rausfindet.