«Die Entscheidung ist unwiderruflich.» : Ein Schlussstrich drunter – Toni Kroos beendet seine internationale Karriere

Drei Tage nach dem frühen Scheitern des DFB-Team an der EM gibt Mittelfeldmotor Toni Kroos seinen Rücktritt bekannt.

Der frühere Weltmeister Toni Kroos beendet nach 106 Länderspielen seine Karriere in der deutschen Nationalmannschaft. Diese Entscheidung verkündete der 31-jährige Mittelfeldspieler von Real Madrid am Freitag in seinem Podcast «Einfach mal Luppen». «Die Entscheidung steht, sie ist unwiderruflich», sagte Kroos. Er verkündete seinen Rücktritt drei Tage nach dem Scheitern der Deutschen im EM-Achtelfinal gegen England.