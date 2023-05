Arbon TG: Raubüberfall auf Bäckerei – «Es war wie im Film»

Vor genau einem Monat überfiel ein Unbekannter ebenfalls einen Tankstellenshop an der St. Gallerstrasse in Arbon.

Dieser vermummte Mann stand am 6. März mit einer Pistole bewaffnet in einem Tankstellenshop in Arbon.

Am Freitag wurde die Bäckerei-Konditorei Beerle in Arbon TG ausgeraubt. (Symbolbild)

Ein unbekannter Mann betrat am Freitag gegen 11.15 Uhr mit einem Messer in der Hand eine Bäckerei an der St. Gallerstrasse in Arbon TG und forderte von der Angestellten Bargeld. Kurz darauf verliess er mit der Beute das Geschäft und flüchtete.