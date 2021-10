Tiktoker Joung Gustav für SIA nominiert - «Ein schöner Feed ist mir egal, bin ja kein Instagrammer von 2016»

Der 27-jährige Tiktok-Newcomer Joung Gustav könnte dieses Jahr einen Swiss Influencer Award in der Kategorie Entertainment absahnen. Welche Schweizer Social-Media-Stars in den neun Kategorien sonst noch nominiert sind, erfahrt ihr in den weiteren Slides.

Nach der Premiere vor zwei Jahren ist es bald wieder so weit: Anfang November werden an der Preisverleihung des Swiss Influencer Award zum zweiten Mal die erfolgreichsten Content Creator der Schweiz ausgezeichnet.

Seine Kanäle verwalte er nach Lust und Laune: «Es gibt kein Rezept, wann ich was poste. Ich denke mal, was mich auszeichnet, ist meine Spontanität und Authentizität.» Worauf er Wert legt: «Die Fotos sollen irgendwie cool aussehen. Wenn es dann noch witzig ist, umso besser.» Er tritt in der Kategorie «Musik» gegen Popsänger Luca Hänni (27) und Schlagersängerin und Ex-Miss-Schweiz Linda Fäh (33) an.