Hier war die Welt noch in Ordnung: Remo Freuler traf zum 2:0. Video: SRF

Darum gehts Die Schweiz spielte gegen Deutschland unentschieden.

Ein Sieg wäre möglich gewesen.

Der deutschen Abwehr passierten mehrere Patzer.

Shaqiri und Gavranovic zeigten eine starke Partie.

Dieses Spiel bot nahezu alles: Tore, Spektakel und Patzer. Das 3:3 der Schweizer Nati gegen Deutschland liess die Fussballherzen höher schlagen. Und wie schön wäre es gewesen, wenn die Leistung der Schweizer mit einem Sieg belohnt worden wäre? Wenn Fans und Spieler nach der Partie einfach hätten glücklich sein können? Und nicht betrübt, weil der Abstieg aus der Gruppe A in der Nations League immer wahrscheinlicher wird?

Ja, das wäre wirklich schön gewesen. Doch es sollte nicht sein. Die Schweizer Nati schaffte den Sieg nicht. Trotz Startelf-Debüt von Shaqiri, trotz haarsträubender Fehler der deutschen Abwehr. Doch weshalb gab es keinen Sieg? Was hatte Neuer beim 1:0 der Schweizer vor? Und was sagen Löw und Petkovic zum Remis?

Was macht Neuer da? Gavranovic trifft gegen den Bayern-Goalie herrlich. Video: SRF

Was leisteten sich die Deutschen für Patzer?

Mehrere. Das deutsche Abwehrverhalten glich teilweise einem Chaos. So klingelte es nach nur viereinhalb Minuten schon im deutschen Kasten. Der völlig freie Mario Gavranovic köpfte über Neuer hinweg, der gar nicht gut aussah, ins Netz. 1:0 für die Nati. In der 26. Minute produzierte Toni Kroos in seinem 100. Länderspiel einen katastrophalen Fehlpass. Die Schweiz konterte, Remo Freuler traf zum 2:0. In der 57. Minute reichte ein Pass, damit Haris Seferovic völlig frei vor dem Tor stand. Der Benfica-Stürmer scheiterte zwar an Manuel Neuer, doch Gavranovic staubte ab und schoss das 3:2 für die Schweiz.

Dass die Deutschen dennoch nicht verloren, verdankten sie drei Geistesblitzen, respektive drei herrlichen Toren. Insbesondere der Treffer von Serge Gnabry, das 3:3, war das Tor des Abends. Timo Werner passte flach zum Bayern-Stürmer, der besorgte per Zauber-Hacke den Ausgleich für Deutschland (60.).

Gnabry trifft per Hacke zum Ausgleich. Video: SRF

Was sagen die Trainer zum Spiel?

Vladimir Petkovic meinte: «Wir haben heute zu viele Geschenke gemacht. Das ist schade, denn wir haben ein gutes Spiel gemacht und viele Chancen herausgespielt. Wenn man eine Ausrede suchen will, wird man beim Platz fündig. Die Unterlage war nicht so gut. Schade, gab es nicht die drei Punkte, aber ich bin insgesamt trotzdem zufrieden.»

Joachim Löw, sein Gegenüber, meinte, dass er eine «sehr, sehr gute Moral» gesehen habe. «Dass wir immer wieder die Rückstände egalisiert haben, war sicherlich positiv», sagte er. Die deutsche Mannschaft habe «bewusst viel riskiert». Die Patzer in der Abwehr redete er klein, meinte: «Ein paar Fehler, ja, das gehört manchmal zum Prozess. Daraus kann man auch gestärkt hervorgehen.» Er schaue sowieso in Richtung EM 2021.

Und die Spieler?

Manuel Neuer, Captain der Deutschen, war nach dem Spiel bedient. Er kritisierte: «Wir haben eindeutig zu viele Gegentore kassiert.» Die Mannschaft habe sich aber «gefangen» zum Ende des Spiels. Jubilar Toni Kroos sagte nach seinem 100. Länderspiel: «Das erste und das dritte Tor, da haben wir schon sehr mitgeholfen. Unser Problem war die erste Viertelstunde. Danach haben wir ein gutes Spiel gemacht.» Der zum FC Chelsea gewechselte Havertz meinte: «Wir sind nach vielen Rückschlägen immer zurückgekommen, haben eine gute Moral gezeigt.» Die Mannschaft brauche aber noch etwas Geduld. «Wir lassen uns von unserem Weg nicht abbringen und werden es weiter versuchen.»

Die Schweizer waren enttäuscht. Und das sichtlich. «Es war ein schwieriges Spiel. Wir wussten, dass es nicht einfach wird. Nach vorne haben wir viel Gutes gemacht. Leider gab es auch ein paar Fehler zu viel», meinte Gavranovic. Granit Xhaka sagte: «Wir haben gute und weniger gute Sachen gezeigt. Wenn du drei Tore machst gegen Deutschland, musst du auch siegen. Es ist schade, wir werden in letzter Zeit nicht für unsere Leistungen belohnt. Jeder weiss, dass Shaqiri uns enorme Qualität nach vorne mitbringen kann. Er ist ein Schlüsselspieler, den wir unbedingt brauchen. Es müssen aber alle Verantwortung übernehmen.»

Granit Xhaka redet nach dem Spiel Klartext und zeigt, wie enttäuscht er ist. Video: SRF

Wer war der schwächste Schweizer?

Das war wohl Fabian Schär. So unterliefen ihm gleich mehrere gröbere Fehler. Vor dem 2:1 der Deutschen versprang dem Newcastle-Verteidiger der Ball von der Brust, Werner konnte den Fehler ausnutzen und den Ausgleich erzielen. Ebenso patzte Schär vor dem 3:3-Ausgleich, als er unachtsam war und Werner aus den Augen verlor. Und das war noch nicht alles: In den Schlusssekunden flog Schär gar noch mit Gelb-Rot vom Platz und beendete so einen persönlich wenig gelungenen Abend.

Und der beste, respektive die besten?

Mario Gavranovic und Xherdan Shaqiri. Dem einen gelangen zwei Tore, der andere belebte das Schweizer Spiel merklich. An ihnen beiden lag es nicht, dass die Schweiz nicht gegen Deutschland gewann. Sie waren eher der Grund, dass sich die Schweizer für einen beim 0:1 in Spanien defensiv zwar sehr soliden, offensiv aber biederen Auftritt rehabilitierten und im fünften Spiel des Jahres erstmals mehr als ein Tor schossen.

Das 3:2 für die Schweiz durch Gavranovic. Dem Schweizer gelangen zwei Tore. Video: SRF

Was bedeutet die Niederlage für die Schweiz?

Als Schiedsrichter Buquet nach 94 Minuten die Partie in der leeren Kölner Arena abpfiff, wussten beide Teams nicht recht, ob sie sich über das Remis freuen oder ärgern sollten. Die Schweizer verpassten es trotz einer 2:0- und einer 3:2-Führung den ersten Sieg in einem Pflichtspiel in diesem Jahr einzufahren – und den ersten in einem Pflichtspiel gegen Deutschland seit dem Zweiten Weltkrieg. Und nicht nur das: Weil die Ukraine überraschend gegen Spanien 1:0 gewann, wird es in den letzten beiden Partien ganz schwer, die Gruppe A zu halten.

Die Nati braucht definitiv vier Punkte gegen Spanien und die Ukraine, um den Abstieg in die B-Gruppe zu verhindern. Ob den Schweizern das gelingt? Möglich ist es. Definitiv. Das hat das Spiel gegen Deutschland gezeigt. Die Partie hat aber ebenso gezeigt: Selbstverständlich ist das nicht. Die Schweiz muss sich anstrengen, wenn sie den Abstieg verhindern will.

Wann sind die nächsten Spiele?

Mitte November stehen die letzten Partien in der Nations League vor dem Finalturnier an. Die Schweiz empfängt am 14.11. Spanien, 3 Tage später ist die Ukraine zu Gast. In beiden Spielen müssen dringend Punkte her. Schliesslich liegt die Nati mit nun 4 Punkten Rückstand auf dem letzten Platz der Gruppe.