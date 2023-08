Ex-Bachelorette Zaklina Bäbler gibt Schwangerschafts-Update

Wieso hat dich die Schwangerschaft so sehr überrascht?

In der Vergangenheit hatte ich aufgrund meiner Endometriose Schwierigkeiten damit, schwanger zu werden. Bei Lily musste ich sogar mit Medikamenten nachhelfen. Dass es nun ohne Hilfe und vor allem so schnell wieder passiert, damit habe ich nicht gerechnet.



Gab es einen Moment, in dem du erwogen hast, die Schwangerschaft abzubrechen?

Nein, das war für mich nie eine Option. Das Leben ist ein Geschenk und ich glaube, es kommt alles so, wie es soll.



Die wenigsten sprechen ungeplante Schwangerschaften so ehrlich an. Weshalb?

Das ist auch für mich ein Rätsel. Ich sehe keinen Grund, dies nicht zu tun. Ich werde das Kind trotzdem unendlich lieben und freue mich darauf, es in die Arme zu schliessen. Vermutlich hat es mit Scham und Ego zu tun. Das Leben birgt Überraschungen – und die muss man nicht verheimlichen.



Welche Ratschläge würdest du anderen geben, die eine ähnliche Situation durchmachen?

In erster Linie auf sich selbst hören. In sich hineinfühlen, was sich richtig und was sich falsch anfühlt. Sorgen, Zukunftsängste und Ungewissheiten mit dem Partner ansprechen. Mir hat es auch geholfen, Szenarien im Kopf abzuspielen und Lösungen zu finden.



Gab es negative Reaktionen darauf?

Auf meine Kommunikation der Schwangerschaft nicht. Aber es gab Signale meines Körpers.



Was meinst du damit?

Ich hatte einen Zusammenbruch im Februar – man kann es auch Burnout nennen. Es war mir alles zu viel, mein Job im Kundendienst, ein Baby und einen Teenager zu Hause, der Haushalt und dazu noch einige Tragödien im erweiterten Familienkreis. In diesem Rummel erfuhr ich auch noch, dass ich schwanger bin. Das hat mich alles zusammen im ersten Moment überfordert. Es ist aber alles auf dem Weg der Besserung.