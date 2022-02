Einmarsch in Ukraine - «Ein schwarzer Tag für Europa»

Mehrere Explosionen erschütterten am Mittwochmorgen die ukrainische Hauptstadt Kiew.

Am frühen Donnerstagmorgen startete die russische Armee den seit Wochen befürchteten Angriff in der Ukraine. Mehrere Explosionen erschütterten die ukrainische Hauptstadt Kiew. Der russische Einmarsch löst in der Schweiz grosse Betroffenheit aus. Das Aussendepartement von Bundesrat Ignazio Cassis verurteilte die Invasion scharf und forderte Putin auf, die Truppen aus der Ukraine abzuziehen.