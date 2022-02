Weil am Rhein (D) – Ein Schweizer schmuggelt eine Standorgel, der andere eine Karosserie

Die beiden waren über den Autobahn-Grenzübergang in Basel/Weil am Rhein (D) nach Deutschland gefahren.

Am 10. Februar, kurz nach sechs Uhr morgens an der Autobahnzufahrt Weil am Rhein (D) kontrollierte eine Kontrollstreife des Zollamts Lörrach einen LKW mit Schweizer Kennzeichen, wie die Behörde am Freitag mitteilte. Der Lastwagen hatte eine auffällig grosse Holzkiste geladen. Auf Rückfragen der Zöllnerin gab der Fahrer an, dass es sich bei seiner Fracht um eine äusserst wertvolle Standorgel handelte.