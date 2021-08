Mordprozess Bilten GL - Ein Schwerverletzter, zehn Angeklagte, fünf Personen im Gefängnis

Im Herbst 2018 wurde ein damals 41-jähriger Kosovare in Bilten GL von zwei Männern angegriffen und schwer verletzt. Mit Holzstielen wurde er von hinten niedergeschlagen. Zuerst folgten laut Anklageschrift der Staatsanwaltschaft mindestens einmal kraftvolle Schläge auf den Kopf und das Gesicht, als das Opfer auf dem Boden lag folgten weitere auf den ganzen Körper. Daraufhin sind die Männer in einem von einer dritten Person gefahrenen Auto geflüchtet. Das Opfer musste mit der Rega ins Kantonsspital St. Gallen geflogen werden, wo es zuerst drei Tage auf der Intensivstation und danach noch weitere zehn Tage auf der neurochirurgischen Abteilung lag.

Laut Anklageschrift war die Tat in Bilten GL eine Vergeltung für einen Angriff des damals 41-Jährigen auf zwei Kosovaren im Mai 2017 vor einem Club in Birmensdorf ZH. Damals ging das Opfer von Bilten zusammen mit zwei anderen Männern mit Baseballschlägern auf die Kosovaren los und verletzte diese.

Schläger beauftragt

Zur Vergeltung haben die beiden 2017 verletzten Kosovaren zwei Männer angeheuert, um sich an ihrer Stelle zu rächen. Vermittelt wurden die Schläger von einer heute 28-jährigen Albanerin. Als Vorschuss kassierten die Auftragsschläger im Vorfeld 1000 Franken. Nach Ausführung der Tat sollten weitere 9000 Franken folgen. Als Beweis für die Ausführung der Tat dienten Medienberichte sowie Pressecommuniqués der Polizei. Nachdem die Auftragsschläger schliesslich noch in derselben Woche ihr Geld erhielten, bestiegen sie in Zürich einen Fernbus und fuhren nach Albanien.

Viele Delikte

Hohe Kosten

Die Strafanträge wird die Staatsanwaltschaft vor Schranken stellen. Der Prozess dauert diese Woche von Mittwoch bis Freitag und wird Mitte September an zwei Tagen weitergeführt. Aus Platzgründen findet die Verhandlung des Monsterprozesses nicht am Kantonsgericht in Glarus, sondern im Gemeindehaussaal in Ennenda GL statt. Die aufwendigen Ermittlungen führten dazu, dass sich Untersuchungskosten von bereits über 225’000 Franken angehäuft haben.