«Ein besonderer Gast»: Ein Selfie mit Brad Pitt und Formel-1-Stars

Er hat in Grossbritannien bereits etwas Rennstall-Luft geschnuppert.

Brad Pitt wird die Hauptrolle in einem Formel-1-Film von Jerry Bruckheimer spielen.

Gemeint war natürlich Schauspieler Pitt. Der 59-Jährige durfte offensichtlich am Freitagabend beim Fahrer-Briefing zum Grossen Preis von Grossbritannien mit dabei sein. Lässig im hellen Hemd lächelte er in die Kamera. «Bis jetzt das Selfie der Saison», kommentierte die Formel 1 ebenfalls via Instagram.