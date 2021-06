Nati-Stars auf Instagram - Ein Shaqiri-Post ist rund 110’000 Franken wert

Eine Werbeagentur hat die Instagram-Kanäle unserer Nati-Spieler genau unter die Lupe genommen. In Sachen Reichweite sind Xherdan Shaqiri und Ganit Xhaka in einer eigenen Liga.

1 / 5 Xherdan Shaqiri hat auf Instagram über 2,6 Millionen Follower. imago images / Bernd König Auf Platz 2 folgt Granit Xhaka mit zwei Millionen. Pool via REUTERS Seine rund 370’000 Follower, die meisten aus Italien, reichen Ricardo Rodriguez für Platz 3. Pool via REUTERS

Darum gehts Xherdan Shaqiri und Granit Xhaka haben unter den Nati-Stars auf Instagram die meisten Follower.

Ein Post von Shaqiri hat einen Werbewert von über 110’000 Franken.

Prozentual am meisten Follower aus der Schweiz hat ein Überraschungsmann.

Über 2,6 Millionen Menschen folgen Xherdan Shaqiri auf Instagram. Damit ist der Liverpool-Spieler die klare Nummer 1 unter den Nati-Stars. Dahinter bringt es auch Captain Granit Xhaka über die 2-Millionen-Marke. Ricardo Rodriguez auf Platz 3 hat dagegen «nur» knapp 400’000 Follower.

Die Schweizer Werbeagentur Gamned! hat in einer Studie berechnet, wieviel ein Post unserer Nati-Spieler in Anbetracht von Reichweite und Interaktionen wert sein dürfte. So hat ein einzelner Instagram-Post von Xherdan Shaqiri einen Werbewert von rund 121’000 Dollar (umgerechnet über 110’000 Franken).

Keine Influencer-Karriere für Lotomba

Ein Xhaka-Post kommt auf rund 99’000 Franken. Dahinter folgen Goalie Yann Sommer und Stürmer Haris Seferovic mit etwa 19’000 Franken. Am Ende dieser Rangliste steht Nati-Neuling Jordan Lotomba. Seine Posts haben umgerechnet einen Wert von etwa 1100 Franken.

Die aktivsten Follower auf Instagram hat aber weder Xherdan Shaqiri noch Granit Xhaka. In der «Engagement»-Rangliste steht Ruben Vargas ganz zuoberst, dicht gefolgt von Jonas Omlin und Christian Fassnacht. Dass der Augsburg-Flügel mit seinen gut 21’000 Followern auf einen besseren Wert kommt, als beispielsweise Shaqiri, dem über 100 Mal so viele Menschen folgen, ist laut Gamned! völlig normal. Angesichts ihrer grossen Reichweite hätten die Accounts von Shaqiri und Xhaka immer noch eine sehr engagierte Community.

Mbabu mit Fans in England

Ebenfalls zeigt die Studie, in welchem Land welcher Nati-Kicker den Grossteil seiner Follower hat. Diese befinden sich meistens dort, wo der jeweilige Spieler aktuell unter Vertrag steht oder in der Vergangenheit gespielt hatte. YB-Offensivmann Christian Fassnacht hat rund 76 Prozent seiner Follower in der Schweiz. Bei Granit Xhaka sind es gerade einmal drei Prozent.

Die meisten Follower der Bundesliga-Akteuere um Nico Elvedi, Manuel Akanji und Breel Embolo stammen aus Deutschland, die Profile von Ricardo Rodriguez, Remo Freuler und Silvan Widmer (Ex-Udinese) sind in Italien am beliebtesten. Fabian Schär, Edimilson Fernandes (ehemals West Ham) und Kevin Mbabu (Ex-Newcastle) haben die meisten ihrer Follower in England.

