Explosionen in Kiew : «Ein siebenjähriges Mädchen wurde aus den Trümmern gerettet»

Nach einem russischen Raketenangriff am Sonntagmorgen suchen Einsatzkräfte unter den Trümmern eines Wohnhauses nach Überlebenden. Witali Klitschko meldete sich per Telegram.

Am Sonntagmorgen kam es in Kiew zu mehreren Explosionen , nachdem die ukrainische Hauptstadt von russischen Raketen getroffen wurde. Dies berichten mehrere Nachrichtenagenturen übereinstimmend. Neben einem neunstöckigen Wohnhaus wurde demnach auch das Gelände eines Kindergartens getroffen. «Ein siebenjähriges Mädchen wurde aus den Trümmern eines Wohnhauses im Bezirk Schewtschenko gerettet. Sie lebt. Jetzt wird ihre Mutter gerettet», schrieb Witali Klitschko auf Telegram.

«Freunde! In einem Wohnhaus im Bezirk Schewtschenko, in dem die Rakete einschlug, sind Such- und Rettungsaktionen im Gange. Unter den Trümmern liegen Menschen. Einige Bewohnerinnen und Bewohner wurden evakuiert, zwei Opfer wurden ins Spital eingeliefert. Retter arbeiten weiter, Sanitäter sind vor Ort», wandte sich der Bürgermeister der Hauptstadt weiter an die Bewohnerinnen und Bewohner.