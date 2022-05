Ukrainischer Botschafter: «Ein Sieg beim ESC kann den traurigen Kriegsalltag nicht vergessen machen»

Artem Rybchenko (38), der seit 2018 ukrainischer Botschafter in Bern ist, sagt im Gespräch, was der Sieg der Ukraine für das Land bedeutet.

Der ukrainische Präsident Wolodimir Selenski will den Musikwettbewerb in seinem Land veranstalten.

Ich war noch unterwegs auf Dienstreise und konnte daher nur in den letzten dreissig Minuten mit der Familie mitfiebern. Über den Sieg haben wir uns natürlich alle gefreut, vor allem meine Kinder waren sehr stolz und glücklich. Wir alle gingen am Samstag erst sehr spät ins Bett. Dass die Ukraine diesen Contest gewonnen hat, ist ein Sieg für die Ukraine, ein Sieg für unsere Kultur und für unsere Menschen – und er bedeutet uns sehr viel.

Trotzdem: Der Krieg in der Heimat ist Realität und ein Sieg beim ESC kann den traurigen Alltag nicht vergessen machen. Ich selbst war vor drei Wochen in Kiew, in Irpin und Hostomel. In Irpin verbrachte ich meine Kindheit, nun habe ich die Stadt nicht wiedererkannt. Von vielen meinen Kolleginnen und Kollegen weiss ich nicht einmal, ob sie noch leben.