Presseschau zum Burka-Verbot : «Ein Sieg der Ignoranz»

Die «Zeit» bringt im Bericht über die Abstimmung in der Schweiz einen weiteren Punkt auf: Dass das Burka-Verbot nicht nur muslimische Frauen, sondern mit den Hooligans eine andere Gruppe noch härter treffen könnte.

Die Schweizerinnen und Schweizer haben mit knapper Mehrheit für ein Verhüllungsverbot in der Öffentlichkeit gestimmt. Die Stimmbevölkerung hat das Verbot, das vor allem auf muslimische Nikab- und Burka-Trägerinnen abzielt, mit 51,21 Prozent Ja-Anteil angenommen. Die Stimmbeteiligung lag bei 51,4 Prozent. Damit schliesst sich die Schweiz den Ländern Frankreich, Österreich, Bulgarien, Belgien und Dänemark an, in denen eine Vollverschleierung verboten ist.