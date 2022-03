Berner Kosovo-Star Hadergjonaj – «Ein Sieg gegen die Nati wäre historisch für ganz Kosovo»

Der Berner Florent Hadergjonaj war bereits im Nati-Kader, entschied sich dann aber für den Kosovo. Im Interview erzählt der Shaqiri-Freund über seine Rolle, den Fussball im Kosovo und was das Nati-Spiel für das Land bedeutet.

Darum gehts Mit 27 Jahren ist Florent Hadergjonaj einer der grossen Kosovo-Stars.

Der Berner war auch mal für die Nati aktiv.

Im Interview spricht er über den Kracher, aber auch die Verbindung mit Xherdan Shaqiri.

Florent Hadergjonaj, Sie sind in der Schweiz geboren und aufgewachsen. Am Dienstag spielen Sie für Kosovo in Zürich gegen die Schweiz. Was geht Ihnen aktuell durch den Kopf?

Ich konnte es ehrlich gesagt gar nicht glauben, als die Neuigkeit über dieses Freundschaftsspiel rauskam. Es ist ein sehr spezielles Spiel für mich – aber nicht nur für mich, sondern auch für viele meiner Teamkollegen, die teilweise gar in der Super League spielen.

Was erwarten Sie für ein Spiel?

Es wird ein Fest, ganz klar. Das Interesse am Spiel ist riesig. Ich hätte am liebsten das Handy ausgeschaltet. Es kamen sehr viele Anfragen für Tickets. Ich glaube, man hätte das Spiel auch in einem Stadion mit 100’000 Zuschauern planen können und es wäre ausverkauft gewesen.

Wie ist der Stellenwert des Nationalteams im Land?

Riesig. Das sieht man auch beim Freundschaftsspiel am Donnerstag gegen Burkina Faso. Das Stadion war fast komplett voll. Länderspiele sind ein Highlight für die ganze Bevölkerung. Wenn man in Pristina unterwegs ist oder am Flughafen ist, erkennt dich jeder und die Leute sind begeistert.

Wie sehen Sie die Entwicklung des Fussballs in Kosovo?

Wir haben in den letzten Jahren stets Schritte nach vorne gemacht. Wir haben viele junge Talente, die auch von erfahreneren Spielern wie mir profitieren können. Bei der Infrastruktur und der Organisation für das Nationalteam kümmert man sich ausgezeichnet um die Spieler – da gibts fast keine Unterschiede zu anderen Ländern. Das hilft auch. Aber wir sind ja erst ein paar Jahre von der Uefa anerkannt. Es braucht Zeit.

In der Nations League und der EM-Quali sorgten Sie auch für Furore, bei der WM-Quali eher weniger. Wie läuft es sportlich?

Das ist gut zusammengefasst. Das Nations-League-Halbfinal gegen Nordmazedonien war eine Enttäuschung. Wir wollten mehr, hatten aber Verletzungen und Covid-Fälle, die wir nicht so einfach kompensieren konnten. Da wäre mehr möglich gewesen. Jetzt schauen wir nach vorne, haben einen neuen Trainer und wollen in der Nations League im Juni wieder angreifen.

Sie haben in den Schweizer U-Mannschaften gespielt, sind gar 2017 für die A-Nati 45 Minuten in einem Freundschaftsspiel gegen Belarus zum Einsatz gekommen. Heute könnten Sie mit der Schweiz an die WM fahren. Haben Sie Ihren Entscheid für den Kosovo je bereut?

Hätte und wäre ist im Nachhinein immer einfach gesagt. Der Entscheid war damals alles andere als leicht. Es war schlussendlich ein Herzensentscheid, den ich nie bereut habe. Für mich stimmt es und ich bin happy.

Haben Sie noch viele Kollegen in der Nati? Sind Sie in Kontakt für den Dienstag?

Xherdan Shaqiri und ich sind gut befreundet, haben auch den gleichen Berater. Klar, stichelt man ein bisschen hinsichtlich des Spiels. Aber es wird ein freundschaftliches Fest. Auch für die Nati-Spieler mit Wurzeln im Kosovo wird es ein riesiges Spiel.

Florent Hadergjonaj und Xherdan Shaqiri sind gut befreundet. Toto Marti/Blick/freshfocus

Wie sieht man das Spiel im Kosovo?

So viele Kosovarinnen und Kosovaren haben einen Bezug zur Schweiz oder wohnen in der Schweiz. Es wird ein Familientreffen sozusagen. Der Respekt gegenüber der Schweizer Nationalmannschaft ist sehr, sehr gross.

Aber gewinnen wollt ihr schon?

Natürlich, wollen wir uns auch als Nationalteam und Verband von der besten Seite präsentieren und es ihnen so schwierig wie möglich machen. Wir wissen allerdings, was die Schweiz kann. Sie sind eines der besten zehn Teams der Welt. Die Qualität ist zweifellos vorhanden.

Gibts eine Statue bei einem Sieg?

Vielleicht, wenn es kein Freundschaftsspiel wäre (lacht). Es wäre natürlich ein historischer Sieg für unsere Mannschaft und das ganze Land.

Was trauen Sie der Schweiz bei der WM zu?

Ich würde es dem Team und dem Land wahnsinnig gönnen, wenn es mal ganz nach vorne reichen würde. An der EM lief es schon sehr gut, mit Murat Yakin gab es nochmals neuen, frischen Wind. Ich werde die Schweiz in Katar auf jeden Fall anfeuern.

Sieht man Sie mit Kosovo in naher Zukunft an einem grossen Turnier?

Es ist ein Traum von jedem Spieler, vom ganzen Land. Wenn wir das schaffen würden, würden wir definitiv unsere Statue in Pristina erhalten (lacht). Das wäre etwas für die Geschichtsbücher.

Sie sind seit bald zwei Jahren in der Türkei bei Kasimpasa in Istanbul unangefochtener Stammspieler. Wie gefällt es Ihnen in der Türkei?

Ganz ehrlich: Ich hatte Zweifel, als der Transfer über die Bühne ging. Man hörte auch immer wieder über Probleme bei Gehältern in der Türkei. Aber die Zweifel sind mittlerweile komplett weg. Ich bin als Spieler hoch anerkannt, fühle mich pudelwohl im Verein und lebe in einer wunderbaren Stadt. Ich hab noch ein Jahr Vertrag – aber es müsste ein perfektes Angebot kommen, damit ich Kasimpasa verlassen würde.

Wie denkbar ist irgendwann eine Rückkehr zu Ihrem Jugendclub YB?

Es kratzt schon ein bisschen an meinem Ego, dass ich mit YB nie Schweizer Meister geworden bin. Ich habe meine Wurzeln natürlich nicht vergessen und bin auch heute noch in engem Austausch mit Sportchef Christoph Spycher. Mal schauen, was die Zukunft noch bringt.

Dass er mit YB nie Meister wurde, lässt den 27-Jährigen nicht kalt. freshfocus

Sie haben unter David Wagner in Huddersfield gespielt, er war nun YB-Trainer. Haben Sie diese Saison verfolgt?