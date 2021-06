Bachelor ohne Uni-Diplom - «Ein solcher Scheinabschluss bringt niemandem etwas»

Matthias* (23) hat den Abschluss Pflegefachmann HF und würde sich über den zusätzlichen Titel «Bachelor Professional» freuen. Er würde gerne im Ausland arbeiten, doch dafür fehle ihm der Bachelor im Titel. «Da meine Familie in Kanada lebt, würde ich gerne auch dort arbeiten. Doch meine Ausbildung wird in Kanada nicht anerkannt. Der Bachelor im Namen würde mir enorm helfen.» Denn die Ausbildung sei sicher gleichwertig wie in Kanada. «Es scheitert nur am Titel, was ich echt schade finde.»