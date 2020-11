Dieses Insekt fand Caroline Brenscheidt in ihrem Badezimmer – «Ein solches Insekt habe ich zuvor noch nie gesehen», so die 61-Jährige.

«Als ich spätabends nichts ahnend durch meine Wohnung lief, bemerkte ich plötzlich ein leises Surren», erzählt Caroline Brenscheidt aus Frauenkappelen BE. Als sie sich dann im Badezimmer umsah, habe sie sich zutiefst erschrocken. «Ein riesiges Insekt mit einem massiven Stachel ist an meiner Wand herumgekrabbelt», sagt die 61-Jährige. Ein solches Tierchen habe sie noch nie gesehen. Dennoch reagierte sie gelassen: «Ich habe das Fenster geöffnet und das Tierchen im Bad gelassen, bis es fort war.»

Für den Menschen harmlos

«Bei dem Tierchen handelt es sich um eine weibliche Schlupfwespe», erklärt Oliver Martin von der Schweizerischen Entomologischen Gesellschaft SEG. Die Tiere kommen in der ganzen Welt vor, in der Schweiz gibt es von ihnen fast 1500 Arten. Grund zur Sorge gebe es bei diesen Insekten nicht: «Schlupfwespen sind für den Menschen völlig harmlos.»

Anders sehe es jedoch für ihre Artgenossen aus – diese müssten sich vor der Schlupfwespe in Acht nehmen. «Mit ihrem langen Legebohrer legen die weiblichen Wespen ihre Eier auf oder in fremde Insekten», so Martin. Dort würden sich die Eier dann entwickeln – und das Wirtsinsekt langsam von innen auffressen. Schlussendlich schlüpfen die kleinen Parasiten und ernähren sich fortan von Nektar und Blütenpollen. In Wohnungen würde man das Insekt deswegen nur sehr selten antreffen. «Schlupfwespen leben vor allem in Wäldern und Wiesen», sagt Martin. Ganz fremd sei dem Menschen das Tierchen jedoch nicht: «Aufgrund seiner parasitischen Lebensweise wird es gezielt gezüchtet und zur Schädlingsbekämpfung – etwa von Motten – eingesetzt.»