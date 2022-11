Vorwurf der Instrumentalisierung : Ein Sonderermittler wird die Untersuchungen gegen Trump leiten

Trump hatte am Dienstagabend in Mar-a-Lago im Bundesstaat Florida verkündet, bei den Präsidentschaftswahlen 2024 erneut antreten zu wollen.

Justizminister Merrick Garland beauftragte den Staatsanwalt Jack Smith am Freitag damit, die Ermittlungen zu in Trumps Privatanwesen Mar-a-Lago beschlagnahmten Geheimdokumenten sowie in Teilen zur Kapitol-Erstürmung vom 6. Januar 2021 zu leiten.

«Unabhängige», «schnelle» und «gründliche» Untersuchung

Die Berufung eines sogenannten Special Counsel dürfte das Ziel verfolgen, Vorwürfen einer politischen Instrumentalisierung des Justizministeriums den Wind aus den Segeln zu nehmen. Smith, der in den vergangenen Jahren an einem Sondertribunal in Den Haag zu Kriegsverbrechen im Kosovo ermittelte, versprach in einer Erklärung eine «unabhängige», «schnelle» und «gründliche» Untersuchung.