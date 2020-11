Derzeit muss Inti Pestoni genau wie seine Teamkameraden vom SC Bern in der Wohnung bleiben und die 10-tägige Quarantäne absitzen. Sesshaft wird der Tessiner in der Agglomeration Bern freilich nicht. Am Montagabend vermeldete der «Blick» auf seinem Internetportal, dass Pestoni Ende Saison zum HC Ambri-Piotta wechseln wird. «Stimmt das?», lautet daher die Frage an Florence Schelling. «Das weiss ich nicht», antwortet die SCB-Sportchefin. Was sie indes bestätigen kann: Pestoni wird den SCB verlassen.