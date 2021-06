Silvan Widmer - «Ein Spiel wie gegen Italien darf und wird uns nicht mehr passieren»

In Zukunft wolle er aber sicher auch in der Nati auf dem Platz stehen, so der 23-Jährige.

Er ist der zweitteuerste Goalie der Bundesliga und die grosse Zukunft im Schweizer Tor – Gregor Kobel landete gerade in Zürich nach seinem Mykonos-Urlaub, als er für die Nati aufgrund der Verletzung von Jonas Omlin einberufen wurde. «Ich freue mich mega hier zu sein und die Erfahrung an solch einem grossen Turnier zu erleben», sagt Kobel am Donnerstagmorgen im Nati-Camp in Rom. Für den Achtelfinal gegen Frankreich ist der 23-Jährige zuversichtlich. « Wir müssen Gas geben, frei und mutig Fussball spielen. Wir haben auch grosse Qualität. Wir sind nicht irgendwer. » Klar sei der amtierende Weltmeister Frankreich eine schwierige Herausforderung, aber das sei genau das «Coole» an diesem Spiel.