Topspiel in fast leerem Stadion: YB trifft vor 1000 Zuschauern auf die AS Roma.

Ein Heimspiel gegen die AS Roma wäre für jeden Schweizer Club ein Höhepunkt. Doch die Partie von YB gegen die Italiener findet nach den Verschärfungen der Corona-Auflagen nur vor 1000 statt knapp 10 000 Zuschauern statt. Es sind Zeiten, in denen es Trainer und Spieler umso eifriger mit dem im Fussball so gern bemühten Spiel-für-Spiel-Mantra halten. «Heute befassen wir uns nur mit morgen – so sind wir schon durch die letzte Saison gegangen», sagt YB-Trainer Gerardo Seoane, «und das hilft uns jetzt.» Dass sich hinsichtlich der steigenden Infektionszahlen auch im Europacup schnell alles ändern kann, kommentiert Seoane so: «Richtig schwierig würde es werden, wenn sich auf dem Feld Woche für Woche etwas ändern würde. Aber dort bleibt ja alles gleich.»