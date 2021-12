Peng Shuai - Ein «spontanes» Interview mit Chinas Tennisstar? Wieso es das nicht war

Zum Fall von Peng Shuai

#MeToo gegen Chinas Kommunisten

Pengs Post wurde schnell gelöscht, die staatliche Zensur blockt seither jede Debatte darüber im chinesischen Internet. Peng selbst verschwand während zwei Wochen. Nach wachsendem internationalen Druck veröffentlichten staatliche Medien mehrere Aufnahmen, die sie etwa in Peking oder Shanghai zeigten. Das verstärkte die Befürchtungen um ihr Wohlbefinden jedoch eher. Der Damentennis-Verband WTA fordert transparente Aufklärung in dem Fall. Er kündigte an, vorerst keine Turniere mehr in China auszurichten.