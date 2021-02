Das Unternehmen wirbt in seinem Newsletter für den Bahnhof-Kredit und die neue Unterführung beim Hirschengraben (siehe Visualisierung), worüber die Stadtberner Bevölkerung am 7. März abstimmen wird.

Der Abstimmungskampf ist in vollem Gange. Am 7. März können die Stadtbernerinnen und Stadtberner unter anderem darüber abstimmen, ob der Bahnhof Bern – der zweitgrösste Bahnhof der Schweiz – ausgebaut werden und eine neue Unterführung erhalten soll. Bernmobil, das Verkehrsunternehmen der Stadt Bern, spricht sich klar dafür aus: «Mit dem neuen Bahnhof werden deutlich mehr Fahrgäste beim Hirschengraben umsteigen. Dafür ist die unterirdische Querung des Bubenbergplatzes zwingend», heisst im Februar-Newsletter. Für das öffentliche Statement erntet das Unternehmen nun scharfe Kritik von der SVP.

«Eine Stellungnahme steht Bernmobil nicht zu»

«Bernmobil gehört vollständig der Stadt Bern und ist somit ein klassischer Staatsbetrieb, der sich nicht in Abstimmungen einmischen sollte», sagt SVP-Stadtrat Thomas Fuchs. Dass Bernmobil für die umstrittene Unterführung beim Hirschengraben wirbt, findet der Politiker unzulässig: «Das Verkehrsunternehmen übernimmt hier eine Aufgabe, die ihm nicht zusteht.» Dies auch, weil Bernmobil von Steuergeldern finanziert werde. «Wir erwarten politische Neutralität, ansonsten mischt sich das öffentlich-rechtliche Unternehmen plötzlich noch in alle Abstimmungen ein.»

«Unsere Stellungnahme ist nicht bloss legitim, sondern nötig»

Bei Bernmobil hält man nicht viel von der Kritik der SVP: «Das ist bloss politischer Aktivismus im Vorfeld dieser Abstimmung», so Rolf Meyer, Leiter Kommunikation Bernmobil. Das Verkehrsunternehmen dürfe nämlich durchaus Stellung nehmen zu Abstimmungsvorlagen, von denen es direkt betroffen ist. «Das ist so festgehalten im Informationsgesetz des Kanton Berns.»

Solange die Stellungnahme sachlich und in angemessener Form erfolge, sei sie nicht bloss legitim, sondern gar notwendig: «Die Stimmbürgerinnen und Stimmbürger müssen schliesslich einschätzen können, ob die neuen Massnahmen den Tram- und Busverkehr beeinflussen würden», so Meyer. Und das täten sie durchaus: «Ohne die geplante Unterbauung könnte es zu Rückstau, Wartezeiten und Chaos im Verkehr kommen.» Umso wichtiger sei es dem Unternehmen, das Stimmvolk im Vorfeld darüber zu informieren.

Das sagt ein neutraler Experte

So entgegensetzt die Ansichten der beiden Seiten auch sind, so eindeutig bringt es ein neutraler Experte auf den Punkt: «In der Schlussphase einer umstrittenen Abstimmungsvorlage versucht jedes Lager, unentschlossene Stimmbürger auf die eigene Seite zu ziehen», so der Berner Politologe Mark Balsiger. In dieser geheizten Atmosphäre werde jedes Wort auf die Goldwaage gelegt. «Ein paar wenige Worte sind bereits wertend. Bernmobil bewegt sich also in einem Graubereich.» Um eine klare Abstimmungsempfehlung handle es sich jedoch nicht: «Vielmehr übt das Unternehmen sanften Druck aus. Doch die Leute fällen ihre Abstimmungsentscheidung schlussendlich auf Basis vieler verschiedener Faktoren.»