Alufolie: Mit diesem Trick wird dein Besteck extra sauber

In einem Tiktok-Video zeigt Userin Carolina McCauley, die sich in ihrem Profil auf Haushalts-Hacks spezialisiert hat, ihren Lieblingstrick, um Besteck besonders glänzend zu bekommen. Für ihre Methode braucht es allerdings kein mühsames Polieren, sondern nur etwas, das du ganz bestimmt sowieso zu Hause hast.

Der Trick ist Alufolie: Carolina gibt ein Stück zusammengeknüllte Alufolie in den Besteckkorb ihres Geschirrspülers und voilà: Das Besteck ist danach extra glänzend. Das funktioniert, weil das Geschirr durch Flugrost stumpf wird. Als Flugrost bezeichnet man Rost, der zum Beispiel durch Schrauben innerhalb der Maschine oder an Pfannen entsteht – und sich dann auf dem Besteck absetzt. Die Alufolie fungiert hier wie ein Blitzableiter: Sie oxidiert leichter als Edelstahl und zieht den Rost so an. Dazu kommt eine chemische Reaktion zwischen der Alufolie und dem Geschirrspülmittel, das zusätzlich Verfärbungen entfernen kann.