Zürich: Ein Stück «Heute» für die Zukunft – Hotel bringt Zeitkapsel an Dach an

Drei Monate Sanierungsarbeit finden ein Ende. Am Freitag wurde das Kuppeldach des Zürcher Fünf-Sterne-Hotels La Réserve Eden au Lac renoviert. Zur Feier des Tages wird deshalb das neue Ornament auf dem Dach mit einem besonderen Inhalt gefüllt: einer Zeitkapsel. «Damit will ich etwas Bleibendes und Beständiges hinterlassen», erklärt Hoteldirektor Thomas Maechler gegenüber 20 Minuten.

Zeitkapsel soll wieder geöffnet werden

Das Ornament, in dem sich die Zeitkapsel befindet, wurde auf dem obersten Punkt der Hoteldach-Kuppel angebracht. Wie Thomas Maechler erklärt, sei die Idee, die Zeitkapsel so lange geschlossen auf dem Dach zu lassen, bis dieses wieder renoviert werden müsse. Das könne laut Maechler lange dauern: «Die letzte Renovation liegt 100 Jahre zurück.»

Der Hoteldirektor ist fasziniert von dem Gedanken, seinen Nachfahren einen Teil der heutigen Zeit mitzugeben: «Ich will, dass meine Enkelkinder sehen, was man gegessen und gedacht hat, was einen beschäftigte und was die Menschen zusammenbrachte.» Ausserdem sei es ihm wichtig, der Zukunft handfeste, sorgfältig ausgewählte Dinge aus dem «Jetzt» mitzugeben – «entgegen einer unübersichtlichen Flut an digitalen Daten».