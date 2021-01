Eberhard Schulz war kein Theoretiker, eher ein Praktiker. Dies war vielleicht auch der Grund, warum er sein Maschinenbaustudium abbrach. In seiner Freizeit baute er seinen ersten eigenen Sportwagen, den Erator GT, optisch dem Ford GT40 nachempfunden, allerdings mit deutlich braverer Technik. Mit diesem Wagen fuhr er 1971 bei Mercedes-Benz und bei Porsche vor, um sich zu bewerben. Tatsächlich konnte er mit Führungsmitgliedern der beiden Firmen sprechen und Porsche gab sich mit der Selbstbausportwagen-Referenz zufrieden und stellte den inzwischen 31-jährigen Auto-Enthusiast an.

Bereits 1978 wechselte Schulz zum Tuner Rainer Buchmann und dessen Firma «b+b». Dort standen die Chancen besser, den Traumwagen CW 311, den Schulz in seiner Freizeit konzipiert hatte, zu verwirklichen. 1978 wurde der CW 311 mit Mercedes-Stern vorgestellt, seine Linienführung erinnerte an den C111, aber auch an den 300 SL.