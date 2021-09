Der Aston Martin V8 Vantage V600 Le Mans war ein Supersportwagen für eine halbe Million

Update ordern

Titan statt Holz im Innenbereich

Und so stand auf dem Genfer Autosalon im März 1999 der Aston Martin V8 Vantage V600 Le Mans als limitiertes Sondermodell. Exakt 40 Stück wollte man bauen, denn 40 Jahre war es her, dass der DBR1 mit Carroll Shelby und Roy Salvadori in Le Mans 1959 gesiegt hatte. Natürlich beliessen die Englänger es nicht bei ein paar Aufklebern, sondern verpassten dem Sondermodell einen eigenständigen Kühlergrill, der nun zwei aggressive Öffnungen zur Belüftung der Eaton-Kompressoren enthielt. Der Frontspoiler wurde genauso angepasst wie die Endrohre der Auspuffanlage. Innen gab es ein an den DBR1 erinnerndes Cockpit mit grossem Drehzahlmesser und kleinem Tacho. Alles Holz war verschwunden, anstelle dafür setzte man auf ein Titan-Finish.