In fünf Jahren wird aus dem Youngtimer Fiat Barchetta schon ein Oldtimer. Tom Gidden - Courtesy RM/Sotheby’s / www.zwischengas.com

Fiat Barchetta : Ein sympathischer Einstiegs-Youngtimer

1995 wendete Fiat ein erprobtes Rezept an und entwarf einen kleinen, offenen Sportwagen. Der Fiat Barchetta war ein spritziger Spider, der günstig in der Anschaffung und in der Wartung abschnitt.