Best Of

Ein Teenager aus Kasachstan erobert die Charts

EDM-Produzent Imanbek (19) holte sich Rapper Tory Lanez ins Boot – und weitere Highlights der aktuellen Musikwoche.

Release der Woche: Imanbek & Tory Lanez – «Blackout»

«Sein Ding ist ja, dass er Trap-Songs in EDM-Nummern verwandelt», erklärt 20-Minuten-Radio-«Supreme Show»-Host Freezy. Der erste Hit gelang Imanbek 2019 mit dem Remix des Saint-Jhn-Songs «Roses». Seine damals noch unlizenzierte Dance-Version ging via Tiktok viral und führte, mittlerweile auch mit Saint Jhns Segen, die UK-Charts an. In den USA reichte es für Platz fünf, in der Schweiz für die Zwei.