Unfall schwarzer Mercedes: Person verursacht bei Liestal einen Unfall und verschwindet

Am Donnerstagmorgen kam es kurz vor drei Uhr auf der Autobahn A22 in Liestal Fahrtrichtung Sissach zu einem Selbstunfall. Das verunfallte Fahrzeug wurde gefunden. Der Lenker oder die Lenkerin nicht.

Nach bisherigen Erkenntnissen geriet eine bislang unbekannte Person bei der Ausfahrt Liestal Nord aus derzeit nicht restlos geklärten Gründen an den rechten Fahrbahnrand und kollidierte frontal/seitlich mit der Tunnelwand sowie einem Kabelkasten. Der schwarze Mercedes-Van wurde folglich zurückgeworfen und knallte an die linksseitige Leitplanke.

Laut Medienmitteilung der Polizei Basel-Landschaft vom Donnerstag wurde der schwarze Mercedes-Benz V250-Van massiv beschädigt. «Trotzdem fuhr der oder die Lenkerin im Schritttempo weiter Richtung Sissach, um die A22 bei der Ausfahrt Liestal Süd zu verlassen», so die Polizei. Anschliessend parkierte die unfallverursachende Person das Fahrzeug in Liestal in einer Einstellhalle am Benzburweg und verschwand. Personen seien dabei vermutlich keine verletzt worden, so die Polizei weiter.