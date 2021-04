Paris : Kugeln durchbohren Kopf von Mann bei Schiesserei, Frau schwer verletzt

In Paris sind Medienberichten zufolge ein Mann und eine Frau bei einer Schiesserei in der Nähe eines Krankenhauses verletzt worden. Gemäss Informationen von «BFM TV» kam der Mann dabei ums Leben. Gemäss Schilderungen von Augenzeugen durchbohrten ihm mehrere Kugeln den Kopf. Die Frau wird auf der Intensivstation behandelt. Sie soll als Sicherheitsangestellte des Spitals gearbeitet haben, wie «Le Parisien» berichtet.

«Ich habe mehrere laute Knall-Geräusche gehört. Dann habe ich gesehen, wie ein Mann mit Kapuze auf einen anderen Mann schoss, der daraufhin zu Boden ging», berichtet ein Augenzeuge. «Dann kam der Mann mit der Kapuze auf den anderen zu und jagte ihm zwei Kugeln durch den Kopf.» Danach sei der Täter mit einem Scooter geflüchtet. Das Opfer, das 20 Minuten zuvor noch einen Take Away-Kaffee in einem Lokal in der Gegend bestellt hatte, blieb liegen.