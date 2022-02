Chur GR - «Ein Typ ist ausgerastet und hat die Scheiben eingeschlagen»

1 / 4 Die Scheiben des Bahnhofgebäudes wurden am Mittwochvormittag eingeschlagen. 20min/News-Scout News-Scout Rico habe eine Besorgung in der Apotheke am Bahnhof machen wolle und plötzlich einen Knall und Schreie gehört. 20min/News-Scout «Ein Typ ist ausgerastet und hat einen Pflasterstein in die Scheiben geschmissen», sagt Rico. 20min/News-Scout

Darum gehts Am Bahnhof Chur wurden die Scheiben des Bahnhofgebäudes eingeschlagen.

News-Scout Rico war vor Ort und hat einen Knall und Schreie gehört.

Der Kantonspolizei Graubünden hat die Ermittlungen aufgenommen.

News-Scout Rico wollte am Mittwochvormittag nur kurz zur Apotheke am Bahnhof in Chur. Als er das Bahnhofsgelände betrat, sei noch alles wie immer gewesen. «Ich bin in die Apotheke gegangen und dann hat es plötzlich geklöpft», sagt Rico. Er habe dann lautes Geschrei gehört und sei kurz darauf wieder nach draussen nachschauen gegangen.

Dort habe er gesehen, wie mehrere Scheiben des Bahnhofgebäudes eingeschlagen wurden. «Ein Typ ist ausgerastet und hat einen Pflasterstein in die Scheiben geschmissen», sagt Rico. Was genau passiert ist wisse er jedoch nicht: «Es ist alles so schnell gegangen.»

Verstärkte Polizeipräsenz

Laut Rico habe es in der letzten Zeit mehrere Vorfälle am Bahnhof Chur gegeben. In den letzten Wochen seien Türen der Toiletten eingetreten und ein Lavabo beschädigt worden. Aus diesem Grund sei die Polizeipräsenz in Chur in der letzten Zeit sehr stark. «Ich glaube, die zivile Polizei war grad vor Ort und konnte den Mann, der die Scheiben eingeschlagen hat, direkt festnehmen», so Rico.

Die Kantonspolizei Graubünden hat gegen 11.15 Uhr eine Meldung diesbezüglich bekommen. «Die Person ist der Polizei bekannt», sagt Markus Walser, Mediensprecher der Kantonspolizei Graubünden auf Anfrage. Die Ermittlungen zum Vorfall seien im Gange.