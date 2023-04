Laufen BL: Ein unbeteiligter Lenker stoppte die Einbrecherinnen

Die Polizei wurde um die Mittagszeit alarmiert, dass in ein Haus am Brunnenweg in Laufen eingebrochen worden sei.

Der Baselbieter Polizei gelang Ende März die Festnahme zweier Einbrecherinnen und eines Einbrechers, wie am Freitag bekannt wurde. Die Polizei wurde am 30. März um die Mittagszeit alarmiert, dass soeben in ein Einfamilienhaus am Brunnenweg in Laufen eingebrochen worden sei. Patrouillen seien dann «innert kürzester Zeit» vor Ort gewesen. Im Zuge der Fahndung fiel der Polizei dann ein verdächtiges Fahrzeug in der Zwingenstrasse in Brislach auf.