Brasilianische Fussballlegende : «Ein unvergesslicher Tag» – Pelé gegen Coronavirus geimpft

Péle, einer der grössten Fussballer aller Zeiten, freut sich über seine Impfung gegen das Coronavirus. Welchen Impfstoff die Legende erhalten hat, will sein Team nicht verraten.

Selbstisolation seit Ausbruch der Pandemie

Auf Nachfrage machte Pelés Presseteam keine Angaben dazu, welchen Corona-Impfstoff der Ex-Fussballer erhalten, und ob es sich um die erste oder zweite Dosis gehandelt hat. Seit Pandemie-Beginn befindet sich Pelé in Selbstisolation in seinem Haus in São Paulo. In den vergangenen Jahren hatte sich der dreifache Weltmeister immer weniger in der Öffentlichkeit gezeigt.