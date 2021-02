Der Brite Lee Noble ist ein Mann mit Benzin im Blut. Bereits 1983 lancierte er einen Bausatz-Mittelmotorsportwagen namens Ultima Mk1, der mit einem Euro-V6-Motor ausgerüstet war und Teile aus den Lagern der Grossserienhersteller nutzte. Die Basis bildete ein Rohrrahmen. Es entstand allerdings nur ein Exemplar. Die Weiterentwicklung Mk2 brachte es dann zu einigen Rennerfolgen in Grossbritannien, für die Strasse entstanden Fahrzeuge, die optisch allesamt an den Porsche 956 erinnerten.

Noble tüftelte weiter und begann 1991, einen neuen britischen Supersportwagen zu bauen. Etwa 1993 war der erste Prototyp fertig, das Projekt kam aber eigentlich zum Stillstand, weil das Geld nun aufgebraucht war. In Silverstone wurde der holländische Unternehmer und Rennfahrer Klaas Zwart auf den interessanten Wagen aufmerksam und beschloss, nicht nur das Auto, sondern gleich das ganze Projekt darum herum zu kaufen. Zu diesem Zwecke wurde die Firma Ascari gegründet.

«Ascari» stand für «Anglo Scottish Car Industry» und die klangliche Nähe zum legendären Rennfahrer war natürlich durchaus erwünscht. Der Prototyp wurde in den Ascari FGT weiterentwickelt und in der Britischen GT-Meisterschaft eingesetzt. In Sliverstone gab es 1995 sogar einen Sieg.