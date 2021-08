Ein Bergbach verschwindet bei Bergün GR im Boden und sorgt für Probleme

Anstatt den ursprünglichen Fliessweg zu nehmen, tritt der Bach nun an verschiedenen Stellen wieder an die Oberfläche.

Der Tuorsbach sickert seit über zwei Monaten in den Boden.

Nun muss wieder eine Lösung her.

Das Wasser tritt nun an unterschiedlichsten Stellen wieder aus dem Untergrund.

Seit mehr als zwei Monaten verschwindet der Tuorsbach bei Bergün GR bei einem Becken im Boden und nimmt seinen ursprünglichen Fliessweg nicht mehr wahr. Dem Gemeindepräsidenten bereitet der Tuorsbach nun Sorgen. «Das Wasser verschwindet und tritt jetzt an unterschiedlichen Stellen wieder aus dem Boden», sagt Gemeindepräsident Luzi Schutz.

Das Wasser fliesst zurzeit auch über die Strasse oder tritt aus Felsspalten wieder hervor. In den letzten beiden Monaten haben sich die Austrittsstellen teilweise «merklich» verändert. Momentan sorgt das Wasser lediglich für nasse Stellen. «Im Winter, wenn das Wasser gefriert, wird die Strasse vereisen und es kann auch kleine Sprengungen am Fels auslösen», erklärt Schutz. Der Zugang zur Gemeinde könne dadurch erschwert werden.

Höhlensystem als Ursache

Die Erklärung für das Phänomen liegt im Untergrund. «Es gibt unter dem Bach Karsthöhlen, wo das Wasser nun hindurchfliesst», sagt Schutz. Bereits im Jahr 1919 habe man das gleiche Problem gehabt. Damals hat man den Schlund mit Steinen gefüllt und mittels Betonplatte den Abfluss des Wassers in den Untergrund verhindert, schreibt die «Südostschweiz». Nun muss aus Sicht der Gemeinde wieder eine ähnliche Lösung her. «Wir haben bereits diverse Abklärungen getroffen», so der Gemeindepräsident.