Bern: Entwurmungsmittel in Kokain gefunden

In mehr als jeder vierten Probe von Berner Kokain aus dem Jahr 2022 wurde Entwurmungsmittel aus der Tiermedizin nachgewiesen.

In Bern wird Koks oft mit Wurmmittel gestreckt. Dies zeigt ein neuer Drug-Checking-Auswertungsbericht der Stiftung Contact. Bei der Stiftung Contact können Konsumenten in zwei Anlaufstellen in Bern und Biel ihre Substanzen vor dem Konsum kostenlos und anonym testen lassen. Es wurden insgesamt 1432 Proben analysiert.