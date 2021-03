Diskriminierung bei Amanda Gorman : «Ein Wachmann folgte mir, weil er meinte, dass ich verdächtig aussehe»

Die US-Dichterin Amanda Gorman berichtet auf Social Media von einem Zwischenfall mit einem Sicherheitsmitarbeiter ihres Wohnhauses. «Am einen Tag nennen sie dich eine Ikone, am nächsten eine Bedrohung», meint die 22-Jährige.

Die Slam-Poetin Amanda Gorman ist weltbekannt, seitdem sie am 20. Januar bei der Amtsvereidigung von US-Präsident Joe Biden ihr Gedicht «The Hill We Climb» vortrug.

«Ich habe ihm meine Schlüssel gezeigt und mich dann in mein Gebäude reingelassen. Er ist weggegangen, ohne Entschuldigung», schilderte Gorman am Freitagabend auf Twitter und Instagram. «Das ist die Realität für schwarze Mädchen: Am einen Tag nennen sie dich eine Ikone, am nächsten Tag eine Bedrohung.»