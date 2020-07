Volvo C70

Ein Wagen nicht nur für moderne Heilige

Simon Templar fuhr Volvo. Als 1997 Val Kilmer in die Rolle des umtriebigen Filmhelden schlüpfte, war die Wahl daher klar. Er erhielt ein C70-Coupé, noch bevor es offiziell präsentiert worden war.

Als man für den Film «The Saint» mit Val Kilmer, gedreht im Jahr 1997, einen passenden Dienstwagen für den Hauptprotagonisten suchte, fiel die Wahl auf den Volvo C70. Zufall war dies nicht, schliesslich fuhr Roger Moore, der Simon Templar in der Endsechzigerjahre-Fernsehserie «The Saint» gespielt hatte, auch schon ein Volvo Coupé, genauer den P1800 S. Vom P1800 S bis zum C70 führte der Weg über drei andere Coupés, nämlich 262C, 780 und 480 ES.

Elegante Neuerscheinung

Vorgestellt wurde das Coupé Volvo C70 erstmals am Pariser Autosalon im Oktober 1996. Es war Zufall, dass zeitgleich auch noch das Peugeot 406 Coupé präsentiert wurde, ein direkter Konkurrent.

Es gab den Volvo C70 von Anfang an in 17 Aussenfarben, eine davon wählte man für den Film «The Saint» besonders werbewirksam aus. Dabei handelte es sich um einen rötlichen Metallic-Farbton. Die Dreharbeiten zu «The Saint» mussten unter absoluter Geheimhaltung erfolgen, denn sie erfolgten noch vor der offiziellen Präsentation. Volvo erhoffte sich, ähnlich wie BMW beim Z3 im James-Bond-Umfeld, eine deutlich entfachte Nachfrage für das Coupé. Weil der Film aber nicht ganz so erfolgreich war wie erwartet, dürften sich diese Hoffnungen nicht vollständig erfüllt haben.