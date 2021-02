Ablauf für Impfstoffgesuche

Für die Beschaffung von Covid-19-Impfstoffen ist das Bundesamt für Gesundheit (BAG) zuständig. Will ein Hersteller der Schweiz einen Impfstoff anbieten, wendet er sich demnach zuerst an das BAG. Zeigt das BAG Interesse, stellt der Hersteller in einem zweiten Schritt dem Schweizerischen Heilmittelinstitut Swissmedic ein Zulassungsgesuch. Voraussetzung dafür ist, dass der Gesuchsteller einen Firmensitz für ein pharmazeutisches Unternehmen in der Schweiz hat. «Für Sputnik-V liegt uns kein Gesuch vor», sagt Swissmedic-Sprecher Lukas Jaggi.

Erst wenn eine Gesuchstellerin das Zulassungsdossier mit allen Ergebnissen der Studien, die sie durchführe, einreiche, würden diese begutachtet. Swissmedic behandle alle Gesuche in Zusammenhang mit der Covid-19-Pandemie prioritär, ohne Abstriche bei der wissenschaftlichen Prüfung und damit bei der Sicherheit zu machen.

Laut Jaggi ging das diversifizierte Vorgehen des BAG bei der Impfstoffbeschaffung auf. Zu Beginn der Beschaffungsverhandlungen im letzten Sommer habe die Behörde noch nicht gewusst, welcher der verschiedenen Impfstoffkandidaten es auf den Markt schaffen werde. Mit Pfizer-Biontech und Moderna habe das BAG zwei der vielversprechendsten Kandidaten früh identifiziert und damit auf die richtigen Pferde gesetzt.