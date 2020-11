Der Nizza-Söldner hat keine Symptome, befindet sich wie das positive Staff-Mitglied aber in Quarantäne.

Bei den Tests, die das Schweizer Fussball-Nationalteam bei seinem Zusammenzug am Montag in Pratteln durchführte, sind Jordan Lotomba vom OGC Nice, sowie ein nicht genanntes Staff-Mitglied positiv getestet worden. Alle anderen Testresultate sind negativ ausgefallen. Beide infizierten Personen befinden sich in Quarantäne.