Serbien : Ein weiteres Insekt erhält den Namen von Tennis-Star Novak Djokovic

Der 35-Jährige geriet in den vergangenen Monaten immer wieder in die Schlagzeilen, weil er derzeit eine Corona-Impfung verweigert.

Wissenschaftler der Universität Belgrad haben eine neu entdeckte Insekten-Spezies nach dem langjährigen Weltranglisten-Ersten Novak Djokovic benannt. Der in einer Grotte in einer Bergregion in Westserbien erstmals festgestellte «Duvalus Djokovici» sei ein «unterirdisches Raubtier – so, wie Novak eine Art Raubtier auf dem Tennisplatz ist», sagte Biologieprofessor Nikola Vesovic am Freitag der Nachrichtenagentur AFP.