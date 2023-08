Rihanna droht Zürcher Start-up mit Klage

Eigentlich wollten Rita (26) und Florjana (27) nur Kleider für sich selbst schneidern. Die Kleidung kommt in ihrem Bekanntenkreis gut an, sodass sie sich 2021 dazu entscheiden, ein gemeinsames Projekt daraus zu machen. Die zwei Modefans beschliessen, ihre Namen Rita und Florjana zu «Riana Atelier» zu verschmelzen. Doch die Sache wird schnell grösser als erwartet: «Als wir Anfragen von Influencern und Stars wie Amira Pocher erhalten haben, begannen wir erst, das Ganze richtig ernst zu nehmen», erzählt Florjana .

«Rihanna ist einfach zu gross»

Sogar Brautkleider wollen die beiden bald anfertigen. Rita und Florjana mieten ein Studio in Zürich als Arbeitsraum und für Fittings. Dazu melden sie ihre Firma unter dem Namen Riana Atelier an und lassen den Namen ins Handelsregister eintragen.

Zwei Wochen später trudelt ein Schreiben im Namen eines prominenten Absenders in Zürich ein. Es handelt sich um eine Unterlassungserklärung der Firma Roraj, die die Marke von Sängerin Rihanna weltweit vertritt. Der Name Riana Atelier klinge zu ähnlich wie Rihanna. «Dabei haben wir nicht einmal an Rihanna gedacht, als wir den Namen eingetragen haben, sondern wirklich nur an die Anfangsbuchstaben unserer Namen», erklärt Florjana. Florjana und Rita wird im Schreiben nahegelegt, ihr Atelier umzubenennen. «Machen wir das nicht, drohen sie mit einer Klage. Diese werden wir aber verlieren, da die Marke Rihanna einfach zu gross ist.»