Urteil im Fall Vincenz: «Ein wichtiges Warnsignal an alle Banken»

«Ein wichtiges Signal an alle Banken»

Gerhard Andrey, Grünen-Nationalrat und Mitglied des Verwaltungsrates der Alternativen Bank Schweiz, sieht darin ein Urteil mit Signalwirkung. Es sei ein wichtiges Warnsignal an alle Banken, dass man sich an Regeln und ethische Grundsätze zu halten habe, sagt Andrey. «Es gibt gewisse Manager, die das Gefühl haben, sich über alles hinwegsetzen zu können.» So zum Beispiel Ex-Raiffeisen-Chef Pierin Vincenz mit seinen «unhaltbaren» geschäftsbedingten Ausgaben. Auch Top-Manager müssten mit Bedacht mit dem Geld ihrer Kundinnen und Kunden umgehen.

Auch wenn laut Andrey nur wenige Manager über die Stränge schlugen, schadeten sie dem gesamten Finanzplatz und damit dem Wirtschaftsstandort. Es brauche deshalb grundlegende Veränderungen in der Unternehmenskultur problematischer Institutionen. So könne die Vertrauenswürdigkeit in den Schweizer Finanzmarkt gestärkt und die Wettbewerbsfähigkeit gesteigert werden.



Ein Schritt in diese Richtung hat der Grünen-Nationalrat bereits gemacht: mit einem Postulat, das hohe Finanzmarktkader besser in die Pflicht nehmen will. Andrey beauftragte den Bundesrat, darzulegen, welche Anpassungen der Werkzeuge der Finanzmarktaufsicht (Finma) nötig wären, um Anreize zu stärkerer individueller Verantwortungsübernahme der höchsten Kader der Finanzinstitute zu schaffen. Das Postulat wurde in der Frühlingssession vom Nationalrat angenommen. Der Ständerat muss noch darüber debattieren. Hans-Peter Portmann, FDP-Nationalrat und Direktor bei der LGT Bank (Schweiz), sagt: «Dass ‹ungetreue Geschäftsbesorgung› auf höchster Führungsebene auch durch Mandatskumulationen entstehen kann, wird die Überprüfung von Codes of Behavior auf Stufe Chefetagen hervorrufen müssen.»