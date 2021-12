Experte warnt vor der Gefahr : «Ein Windstoss hob mich mit der Hüpfburg zusammen in die Luft»

Auch Daniel Häfliger, Inhaber von Gumpiburg.ch, ist der tödliche Unfall von Tasmanien in die Knochen gefahren. Aus seiner langjährigen Erfahrung weiss er: Es gibt kaum etwas Gefährlicheres als heftige Windböen.

Daniel Häfliger vermietet mit seinem Unternehmen Gumpiburg.ch seit über 15 Jahren Hüpfburgen – von der kleinen Hütte bis zur riesigen Ritterburg oder dem Piratenschiff – und hat entsprechend viel Erfahrung gesammelt. «Weltweit werden immer mehr Hüpfburgen vermietet und entsprechend gibt es auch mehr Zwischenfälle», sagt er. «Wenn ich aber von solchen Ereignissen wie in Australien lese, jagt mir das immer einen Schrecken ein.»

«Jede Hüpfburg muss nach dem Aufstellen sicher verankert werden. Dazu hat sie eigens dafür vorgesehene Möglichkeiten wie Schlaufen oder Metallringe rund um die Burg», erklärt er. «Auf weichem Boden wie einer Wiese oder einem Rasen kann die Burg mit Ankerhaken – die wesentlich grösser sind als Heringe bei einem Campingzelt – befestigt werden. Steht sie aber auf einem Parkplatz oder Ähnlichem mit Asphalt, muss nach anderen Lösungen gesucht werden, um die Burg am Boden festzuhalten, etwa mit Seilen an Bäumen oder Pfosten, damit sie auf keinen Fall davonfliegen kann.»

«Wind kann Hüpfburg wie einen geöffneten Sack erfassen»

Der Wind könne laut seinen Erfahrungen «aus dem Nichts» kommen – «da muss man einfach bereit sein», sagt Häfliger. Eine Hüpfburg könne «wie ein Sack» von einer Böe erfasst und in die Luft gerissen werden. Er habe das anfangs seiner Tätigkeit selbst einmal erlebt: «Ich habe einmal in einem Park eine grosse Burg aufgebaut, als der Wind kam. Dieser hob die Burg hoch, und als ich versuchte, sie festzuhalten, riss es mich mit der Burg zusammen in die Luft.» Da habe er erfahren, welche enormen Kräfte wirken können: «Das flösst einem schon Respekt ein.»